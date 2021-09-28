Siemens поставит "Укрэнерго" 95 трансформаторов

Дочерняя компания Siemens Energy AG в Украине – ООО "Сименс Энергетика" – поставит 95 однофазных трансформаторов тока 330 кВ типа SAS производства завода Trench Germany GmbH для 14 подстанций НЭК "Укрэнерго".

Как сообщает пресс-служба "Укрэнерго", контракт на поставку оборудования с ООО "Сименс Энергетика" на 1,46 млн евро был подписан 16 сентября по результатам международных конкурсных торгов, в которых принимали участие представители еще четырех компаний из Италии и Китая.

В результате конкуренции экономия на торгах составила почти 400 тыс. евро от ожидаемой стоимости, подчеркивают в компании.

Приобретение оборудования для подстанций "Укрэнерго" проводится за кредитные средства Всемирного банка по пакету UE/20В "Поставка трансформаторов тока 330 кВ" в рамках Второго проекта по передаче электроэнергии, что реализует НЭК "Укрэнерго". Новые измерительные трансформаторы будут установлены на подстанциях 330 кВ "Побужская", "Рудная", "Молочанская", "Заря", "Ферросплавная", "Украинка", "ВДГМК", "Подольская", "Херсонская", "Усатово", "Аджалык", "Новоодесская", "Степная" и "Суммы северная".

"Укрэнерго" уже имеет положительный опыт эксплуатации подобных измерительных трансформаторов, так как аналогичные установлены и эксплуатируются на ряде подстанций компании уже около 20 лет и зарекомендовали себя как оборудование с высоким уровнем надежности и взрывопожарной безопасности. Новые трансформаторы тока типа SAS от немецкого Trench – это современное высокотехнологичное оборудование открытых распределительных устройств подстанции, необходимое для преобразования тока до значений, удобных для измерения соответствующими измерительными приборами, обеспечения работы средств защиты и управления.

Новые трансформаторы тока имеют внутреннюю элегазовую изоляцию и заменят на подстанциях старое оборудование с бумажно-масляной изоляцией. Именно этот конструктив и является ключевым в технологии и обеспечивает высокий уровень безопасности и надежности эксплуатации, а также уменьшение эксплуатационных расходов. Гарантийный срок работы таких трансформаторов тока – не менее 30 лет.

ООО "Сименс Энергетика" должно поставить оборудование на подстанции "Укрэнерго" уже летом 2022 года для дальнейшей установки.