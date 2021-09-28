Половина поездок украинцев в Польшу связана с поиском работы, – исследование

48% украинцев посещают Польшу с целью трудоустройства, столько же граждан Украины указывают целью поездки в соседнюю страну туризм.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования "Поляки и украинцы в ежедневных контактах", проведенного польской компанией MASMI и украинской InfoSapiens, передает Интерфакс-Украина.

По данным опроса, большая часть респондентов из обеих стран – 79% поляков и 48% украинцев – указали туризм как главную цель трансграничных визитов. Столько же украинских респондентов (48%) заявили, что едут в Польшу на работу, тогда как 22% посещали соседнее государство, чтобы увидеться с семьей или друзьями. Лишь 5% респондентов, которые бывали в этой стране, отметили причиной своего визита образование.

Согласно исследованию, доля визитов в Польшу ради трудоустройства значительно возросла по сравнению с предыдущими десятилетиями. Так, в 2010 году менее одной трети (29%) украинцев посещали соседнее государство с рабочей целью, а в 2000 году этот показатель составлял всего 16%.

Исследователи отмечают, что такое увеличение количества связанных с работой путешествий из Украины в Польшу является следствием экономической ситуации в Украине, введенным в 2017 году безвизовым режимом и упрощением польского законодательства о трудоустройстве иностранцев, благодаря чему украинцам легче получить разрешение на работу в Польше, чем где-либо.

В то же время для поляков Украина не является популярным местом работы или учебы. Лишь 13% польских респондентов, бывали в Украине с рабочей целью и еще меньше поляков (3%) приезжали по причинам, связанным с обучением.

В целом, исследование показало, что украинцев в Польшу едет значительно больше, чем поляков в Украину. Так, около 40% украинских респондентов посещали Польшу, тогда как лишь 25% опрошенных поляков бывали в Украине.

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При этом контакты между поляками и украинцами значительно активизировались в последние годы. Опрос, проведенный Варшавским институтом общественных отношений (ISP) в 2010 году, показало, что только 10% украинцев посещали Польшу.

По данным опроса, для украинских респондентов такие слова, как "Польша" и "поляки" тесно связаны с общим представлением о необходимости работать за рубежом. Среди польских респондентов ассоциации со словом "украинец" еще теснее связаны с концепцией миграции и трудовыми мигрантами, но в другом аспекте: подчеркивается, что такая миграция является временным явлением и связана с экономическими трудностями украинцев.

Организаторами социологического исследования выступили представительство Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и Польше, Восточноевропейский колледж Яна Новака-Езеранського во Вроцлаве, Совет внешней политики "Украинская призма".

Исследование провели польская компания MASMI и украинская InfoSapiens параллельно в обеих странах в декабре 2020 года методом онлайн-интервью (CAWI) с репрезентативными выборками из Польши (1051 респондент) и Украины (2243 респондента).