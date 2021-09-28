Названы крупнейшие аэропорты Украины за август

Крупнейшими аэропортами Украины в августе 2021 года стали "Борисполь", "Львов" и "Киев" (Жуляны). Суммарно они обслужили 78% всех авиапутешественников страны.

"Львов" стал вторым аэропортом, который который в этом году преодолел отметку в 1 млн пассажиров, после столичного "Борисполя", передает avianews.com.

В топ-5 аэропортов вошли "Одесса", которая заняла четвертое место, и "Харьков" - на пятом месте.

Всего аэропорты Украины в августе 2021 года обслужили 2,23 млн пассажиров. Общий пассажиропоток за восемь месяцев 2021 года составил 9,77 млн человек.

Пассажиропоток аэропортов Украины в августе и за восемь месяцев 2021 года:

аэропорт "Борисполь": 1,25 млн/5,82 млн

аэропорт "Львов": 291,2 тыс./1,05 млн

аэропорт "Киев" (Жуляны): 197,6 тыс./721,8 тыс.

аэропорт "Одесса": 188,6 тыс./773,5 тыс.

аэропорт "Харьков": 157 тыс./710,2 тыс.

аэропорт "Днепр": 32,9 тыс./177,3 тыс.

все аэропорты: 2,23 млн/9,77 млн

В списке отсутствует аэропорт "Запорожье". Он в предыдущие месяцы имел большие показатели, чем "Днепр", но предприятие прекратило обнародовать свою статистику после смены руководства.

В данную статистику не включен аэропорт "Симферополь", который находится на территории аннексированного полуострова Крым. На сайте аэропорта указано, что в августе 2021 года он принял и отправил 1,26 млн путешественников, за восемь месяцев 2021 года - 5,02 млн пассажиров. Официально аэропорт закрыт с 2014 года.