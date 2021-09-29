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Китайский автопроизводитель Geely создаст предприятие по производству смартфонов

Китайский автопроизводитель Geely создаст предприятие по производству смартфонов

Основатель крупного китайского автоконцерна Zhejiang Geely Holding (Geely) Эрик Ли создаст предприятие по производству смартфонов.

Об этом говорится в пресс-релизе Geely, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, дочерняя компания Hubei Xingji Shidai Technology Co. Ltd, также основанная Ли, заключила соглашение о стратегическом партнерстве с Зоной экономического и технологического развития Уханя. Это партнерство предполагает организацию производства смартфонов премиум-класса.

"Новая компания будет находиться в Ухане и сосредоточится на интеграции глобальных технологий и ресурсов для разработки интеллектуальных устройств премиум-класса, включая смартфоны", - отмечается в сообщении.

Geely не раскрыла подробностей о времени появления на рынках новой продукции компании и под каким брендом будут выпускаться смартфоны.

"Программное обеспечение в системах управления современными автомобилями и в смартфонах тесно переплетены между собой. Основной тенденцией в ближайшем будущем станет создание пользовательских экосистем, предоставляющих возможности более эффективно пользоваться девайсами", - пояснил в своем заявлении Эрик Ли.

Ранее сообщалось, что Geely Holdings Group в 2021 году приступит к выпуску коммерческих спутников.

Geely является глобальной автомобильной группой, владеющей рядом брендов, включая Geely Auto, LYNK & CO, Volvo Cars, Lotus Cars, Polestar, London Electric Vehicle Company (LEVC) и другие. Штат Geely превышает 52 тыс. сотрудников. 

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Джерело:  Интерфакс-Украина
виробництво (1297) телефон (408) Geely (10)


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