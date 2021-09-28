Власти Киева потратят 290 миллионов на реконструкцию кинотеатра "Киевская Русь"

Коммунальное предприятие исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации) "Киевкинофильм" объявило тендер на реконструкцию кинотеатра "Киевская Русь" ожидаемой стоимостью 291,31 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.

Конечным сроком подачи тендерных предложений указано 26 октября, а сам тендер назначен на 1 декабря.

Условиями договора предусмотрен аванс в размере 30%.

Согласно тендерной документации, подрядчик должен полностью реконструировать здание, включая замену отделки, коммуникаций, обустройство утепления, лифтов, мебели и оборудования для кинопоказов. При этом в кинотеатре будет три зала вместо двух существующих.

Киевская Русь – кинотеатр с самым большим в Киеве залом и экраном, находится на ул. Сечевых Стрельцов, 93. Существующее здание кинотеатра было построено в 1982 году, в 1997-2002 годах его обновили и установили новую технику.