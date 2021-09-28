Alibaba прекратит продавать оборудование для майнинга криптовалют

С 8 октября 2021 года китайский гигант онлайн-коммерции Alibaba прекратит продажу оборудования для майнинга криптовалют. В компании подчеркнули, что приняли это решение из-за "нестабильных законов и правил, касающихся виртуальных валют и соответствующих продуктов".

В частности, запрет коснется аппаратного оборудования для добычи криптовалют, такого как биткоин-майнеры, а также обучающих материалов и программного обеспечения для майнинга, передает РБК.

Ранее власти провинции Внутренняя Монголия в Китае конфисковали более 10 тыс. устройств для майнинга криптовалюты. К настоящему моменту в регионе уже закрыты 45 площадок по добыче цифровых активов.

В конце мая вице-премьер Государственного совета КНР Лю Хэ призвал ужесточить регулирование майнинга и криптотрейдинга. После этого власти местных провинций начали запрещать добычу криптовалюты, а криптобизнес стал покидать страну.

Как сообщалось, ранее финансовые регуляторы Китая объявили "незаконными" операции с криптовалютой и анонсировали запрет майнинга по всей стране.

В частности, Народный банк Китая заявил, что криптовалюты не должны обращаться на рынках в качестве традиционных валют и что зарубежным биржам запрещено будет предоставлять услуги инвесторам на материковой территории Китая через интернет.

НБК также запретил финансовым учреждениям, платежным компаниям и интернет-фирмам содействовать торговле криптовалютой.