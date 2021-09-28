"Укргаздобыча" объявила тендеры на ремонт газовых скважин за 5,7 миллиарда

АО "Укргаздобыча" объявило три крупных тендера на предоставление услуг по ремонту и освоению нефтегазовых скважин на своих месторождениях общей стоимостью 5,7 млрд грн (с НДС).

Соответствующие тендеры объявлены в системе Prozorro 23-24 сентября, передает отраслевое издание ExPro.

В частности, первый тендер объявлен на предоставление услуг по ремонту нефтяных и газовых скважин на своих месторождениях с помощью колтюбингового и азотно-компрессорного оборудования стоимостью 2,23 млрд грн (с НДС).

Закупка включает в себя 3 лота, в каждом из которых предусмотрено выполнение 480 операций по ремонту и освоению скважин с помощью 2 комплексов колтюбингового и азотно-насосного оборудования по поддержанию добычи и введению скважин в эксплуатацию после восстановления и интенсификации добычи в 2022-2025 годах в ГПУ "Шебелинкагаздобыча", ГПУ "Полтавагаздобыча" и ГПУ "Львовгаздобыча". Ожидаемая стоимость каждого из трех лотов составляет 742,2 млн грн.

Второй тендер объявлен на предоставление услуг по ремонту нефтяных и газовых скважин на месторождениях с помощью колтюбингового и азотно-компрессорного оборудования стоимостью 1,11 млрд грн (с НДС).

Закупка включает в себя также 3 лота, в каждом из которых предусмотрено выполнение 240 операций по ремонту и освоению скважин с помощью 1 комплекса колтюбингового и азотно-насосного оборудования по поддержанию добычи и введению скважин в эксплуатацию после восстановления и интенсификации добычи в 2022-2025 годах в ГПУ "Шебелинкагаздобыча", ГПУ "Полтавагаздобыча" и ГПУ "Львовгаздобыча". Ожидаемая стоимость каждого из трех лотов составляет 371,1 млн грн.

Все операции будут проводиться на нефтяных, газовых и газоконденсатных скважинах в трех указанных филиалах компании на глубинах 300-6300 м с температурой до 160°С.

Планируемое время для обычной колтюбинговой операции будет составлять 48 часов.

Срок предоставления услуг по обоим тендерам – до 31 декабря 2025 года. Конечный срок подачи предложений на участие в торгах – 25-26 октября, после чего будет объявлена ​​дата аукционов по всем лотам.

В те же дни "Укргаздобыча" объявила еще один крупный тендер на заказ услуг по капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин на месторождениях расположенных в восточной части Украины (Полтавской и Харьковской областях) стоимостью 2,37 млрд грн (с НДС).

Тендер включает в себя 10 лотов с ожидаемой стоимостью каждого 236,52 млн грн. Предоставление услуг будет осуществляться по принципу контрактирования - "По операционной ставке". Все услуги будут предоставляться в газовых и газоконденсатных скважинах с проектными глубинами 6000 м с температурой на забое до 150°С. Объем работ при предоставлении услуг на одной скважине составляет 26,28 тыс. часов.