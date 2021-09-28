БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
425 0

Минсоцполитики спрогнозировало запуск накопительной пенсии с 2024 года

Минсоцполитики спрогнозировало запуск накопительной пенсии с 2024 года

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная допускает, что накопительная пенсионная система в стране заработает с 2024 года.

Об этом Лазебная рассказала на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина. 

"Осенью стоит в повестке дня Верховной Рады принятие законопроекта о накопительной системе. Думаю, это будет только первое чтение", - сказала Лазебная.

Она отметила, что после принятия документа в целом будет необходимо некоторое время для развития инфраструктуры.

"Мы хотели, чтобы люди откладывали на свои накопительные счета уже в 2023 году, но, возможно, это будет и 2024 год", - добавила Лазебная.

Ранее Министерство социальной политики рассчитывало, что с 2022 года можно будет начать внедрение второго, накопительного, уровня пенсионной системы для работников вредных, крупных предприятий, а с 2023 года - для всех. 

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
пенсія (683) Лазебна Марина (31)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 