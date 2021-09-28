Минсоцполитики спрогнозировало запуск накопительной пенсии с 2024 года

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная допускает, что накопительная пенсионная система в стране заработает с 2024 года.

Об этом Лазебная рассказала на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Осенью стоит в повестке дня Верховной Рады принятие законопроекта о накопительной системе. Думаю, это будет только первое чтение", - сказала Лазебная.

Она отметила, что после принятия документа в целом будет необходимо некоторое время для развития инфраструктуры.

"Мы хотели, чтобы люди откладывали на свои накопительные счета уже в 2023 году, но, возможно, это будет и 2024 год", - добавила Лазебная.

Ранее Министерство социальной политики рассчитывало, что с 2022 года можно будет начать внедрение второго, накопительного, уровня пенсионной системы для работников вредных, крупных предприятий, а с 2023 года - для всех.