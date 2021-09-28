Прокуратура передала в суд дело группировки похитителей автомобилей со штрафплощадок

В суд направлено обвинительное заключение в отношении 13 членов преступной организации, похищавших автомобили со штрафплощадок в Киеве и других областях.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, преступники разработали схему завладения транспортными средствами с помощью одного из руководителей местного отдела исполнительной службы, который изготавливал поддельные документы на выдачу авто.

По данным следствия, также к участию в схеме был привлечен работник сервисного центра, с помощью которого злоумышленники узаконивали пользование похищенными автомобилями.

"В настоящее время доказан 21 эпизод их преступной деятельности. Членами преступной организации пострадавшим причинено более 17 млн грн ущерба. В ходе следствия все похищенные автомобили найдены и изъяты, ущерб возмещен", – сказано в сообщении.

Обвиняемым инкриминируется создание и участие в преступной организации, незаконное завладение транспортными средствами, подделка документов, несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах, злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги, и незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта.