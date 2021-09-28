Минздрав расширил перечень бесплатных лекарств

Министерство здравоохранения утвердило обновленный Реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению по программе государственных гарантий медицинского обслуживания.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, в обновленный список вошли препараты для лечения сахарного диабета первого типа и несахарного диабета, расстройств поведения и психики и эпилепсии.

Обновленный реестр будет действовать уже с 1 октября текущего года.

"С 1 октября препараты лечения диабета первого типа, несахарного диабета, расстройств поведения и психики, а также эпилепсии будут добавлены в программу "Доступные лекарства". То есть пациенты, которые имеют эти заболевания, смогут получать необходимые лекарства в аптеках бесплатно или с доплатой. Аптекам же стоимость этих лекарств будет компенсировать государство", – пояснил первый заместитель министра Александр Комарид

Он добавил, что из Реестра лекарственных средств пациент сможет узнать, какое лекарственное средство можно получить бесплатно, а за которое нужно доплатить.

В Минздраве также напомнили, что с 1 октября выплачивать возмещение стоимости добавленных препаратов будет единственный плательщик – Национальная служба здравоохранения. Препараты будут выписываться и отпускаться по электронному рецепту, что позволит избежать нерационального назначения препаратов и усилить контроль за их отпуском из аптек.

Как сообщалось, по данным Национальной службы здоровья (НСЗУ), к сентябрю количество украинцев, которые воспользовались программой "Доступные лекарства", превысило 3 млн человек.

Программа "Доступные лекарства" была внедрена в 2017 году для уменьшения финансовой нагрузки на пациентов и повышения доступности лекарств. Сейчас программа работает для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, сахарным диабетом второго типа. В реестр препаратов включено 293 препарата, которые можно получить бесплатно или с доплатой на выбор пациента. С 1 октября в реестр будет добавлено еще 138 препаратов.