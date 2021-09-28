Задолженность по выплате зарплат выросла с начала года на 50%, – Госстат

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 сентября 2021 года составила 3,93 млрд грн, уменьшившись в августе на 0,8%.

В то же время с начала года задолженность выросла на 50,4%, свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстата), передает Интерфакс-Украина.

В том числе на предприятиях, которые перестали подавать отчеты в течение 2019-2020 годов, сумма задолженности по зарплате на эту же дату составила 158,4 млн грн.

Рост задолженности по выплате зарплаты в августе 2021 года наблюдался в Черниговской (на 57,7%), Винницкой (на 34,1%), Волынской (на 11,55), Ивано-Франковской (на 9,1%), Кировоградской (на 8,4%), Черкасской (на 6,4%), Тернопольской (на 5,6%), Ривненской (на 3,6%), Днепропетровской (на 3,4%), Житомирской (на 3%) областях и в Киеве (на 5,7%).

В то же время сокращение задолженности по заработной плате зафиксировано в Луганской (на 39,4%), Львовской (на 24,4%), Полтавской (на 13,3%), Хмельницкой (на 10,9%), Одесской (на 8,2%), Черновицкой (на 7,6%), Киевской (на 7,1%), Закарпатской (на 6,8%), Запорожской (на 4,9%), Херсонской (на 2,2%) и Николаевской (на 0,4%) областях.

Госстат уточняет, что в отраслевом разрезе в августе 2021 года задолженность по выплате зарплаты возросла в сфере здравоохранения – на 21,1% (до 131,3 млн грн), в строительстве – на 3,1% (до 87,47 млн грн ), на предприятиях транспорта, складского хозяйства и курьерской деятельности – на 1% (до 218,44 млн грн).

При этом в сельском хозяйстве долг по выплате зарплат сократился на – 11,3% (до 61,35 млн грн), в сфере профессиональной и научной деятельности – на 5,9% (до 310,23 млн грн), на предприятиях промышленности – на 0,9% (до 2,98 млрд грн).

Как сообщалось, общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в июле 2021 года по сравнению с июнем увеличилась на 10,3%, с начала года – на 51,7% и к 1 августа составила 3,96 млрд грн, что является наибольшим показателем с декабря 2020 года.