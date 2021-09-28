СБУ разоблачила многомиллионную схему злоупотреблений на Запорожской таможне

Служба безопасности Украины разоблачила схему злоупотреблений, организованную должностными лицами Запорожской таможни. В результате их действий государству нанесен многомиллионный ущерб из-за умышленных нарушений процедур административных взысканий.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

По предварительной информации, злоумышленники начали схему еще в 2019 году. Она "базировалась на сотрудничестве" с недобросовестными предпринимателями, которые нарушали правила таможенного оформления грузов.

Только по одному из установленных фактов из-за служебной "халатности" должностных лиц государственный бюджет недополучил почти 42 млн грн. Это произошло из-за того, что служащий таможни не выполнил своих обязанностей должным образом и не передал в установленный срок материалы об административном правонарушении в суд.

Таким образом, административное производство закрыли на основании истечения сроков наложения взыскания.

Сейчас одному из сотрудников Запорожской таможни сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность, то есть невыполнение или ненадлежащее выполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные по документированию ряда похожих правонарушений и выявлению и привлечению к ответственности всех причастных к схеме лиц.