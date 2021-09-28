Минфин продолжил повышать ставки по облигациям в гривне
Министерство финансов на состоявшемся 28 сентября аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) увеличило объем привлеченных средств до 6,96 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.
В частности, самые короткие из предложенных одинчные ОВГЗ были размещены на 927,54 млн грн под 11,5% годовых. Неделей ранее они размещались под 11,49%, а в начале сентября – под 11,15% годовых.
Облигации сроком обращения полтора года были проданы на 833,72 млн грн, ставка по ним выросла до 11,58% годовых с 11,47% неделей ранее.
В то же время от размещения двухлетних облигаций поступило 1,54 млрд грн, при этом ставка по ним выросла до 12,39% с 12,34% годовых неделей ранее.
Еще 1,18 млрд грн принесло размещение трехлетних ОВГЗ, при этом ставка доходности по этим ценным бумагам незначительно снизилась – до 12,47% годовых.
Кроме того, Минфин разместил шестилетние ОВГЗ на 2,48 млрд под 13,01% годовых.
Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся неделю назад аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) увеличило объем привлеченных средств до 5 млрд грн, преимущественно, благодаря размещению валютных облигаций. При этом министерство продолжило повышать ставки по гривневым ОВГЗ.
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