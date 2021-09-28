Автоматическую верификацию субсидий не прошли 200 тысяч домохозяйств, – Лазебная

Из-за несоответствия критериям, дающим право на получение субсидии, 200 тыс. субсидиантов не прошли автоматическую верификацию.

Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная во время пресс-конфренции, передает Укринформ.

"200 тыс., которые были неподтвержденные, не прошли верификацию. После отопительного сезона у нас было 3 млн домохозяйств, 2,5 млн были переданы на автоматическую верификацию в Минфин и еще там 400-500 тыс. должны были все равно прийти и подтвердить, где их место жительства по факту регистрации", - рассказала Лазебная.

Она уточнила, что эти 200 тыс. домохозяйств не прошли верификацию именно из-за несоответствия критериям, дающим право на получение субсидии.

"Но опять же, это была автоматическая верификация. То есть органы соцзащиты передали (данные) в Минфин, это была сверка. Мы, кстати, постоянно проводили селекторы с органами социальной защиты: пожалуйста, у вас было столько-то субсидиантов в регионе, а стало меньше, и мы постоянно побуждали органы социальной защиты дополнительно проверить. И к людям всегда обращались: пожалуйста, обратитесь, покажите свои документы, если все хорошо, то подавайте заявку на субсидию. То есть мы здесь за людей. И не (все) прошли верификацию, потому что бывают разные ситуации, например, что-то не так было написано", - отметила Лазебная.

Ранее сообщалось, что средний размер субсидии в отопительном сезоне 2021/2022 годов составит около 2 тыс. грн.

Лазебная отметила, что заявления от людей продолжают поступать и процесс назначения продолжается. Минсоцполитики ожидает, что в этом сезоне субсидии будут назначены для около 3 млн домохозяйств, как и в прошлом сезоне.

Министр напомнила, что в госбюджете на этот год на выплату субсидий предусмотрено 35,2 млрд грн, но в ближайшее время эта сумма будет увеличена еще на 12 млрд грн.