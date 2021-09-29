Нацбанк приостановил действие лицензий еще восьми финансовых компаний

Национальный банк Украины применил к восьми финансовым компаниям меры воздействия в виде временного приостановления всех лицензий.

Соответствующие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 24 сентября, сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, три компании не подали финансовую отчетность за второй квартал 2021 года и отчет независимого аудитора по результатам проведения обязательного аудита финансовой отчетности 2020 года: ООО "Финкредит Плюс", ООО "Финансовая компания "Новотех" и ООО "Финансовая компания "Факторинговое Бюро расчетов".

Кроме того, пять компаний не подали отчет независимого аудитора по результатам проведения обязательного аудита финансовой отчетности 2020 года:

ООО "Финансовая компания "Империал Капитал";

ООО "Автоцентр "Мотор Сити";

ООО "Финспот";

ООО "Финансовая компания "Финансовый достаток";

ООО "Профессиональная факторинговая группа".

Участникам рынка небанковских финансовых услуг, к которым применены меры воздействия, необходимо устранить нарушения до 26 октября. Кроме того, они обязаны подать регулятору отчет об устранении нарушений и документы, которые это подтверждают.

Решение о применении мер воздействия вступают в силу с 27 сентября 2021 года. С указанной даты и до возобновления действия лицензий компании не могут заключать договоры о предоставлении финансовых услуг с клиентами, однако это не освобождает их от выполнения обязательств.

Кроме того, НБУ применил меры воздействия к семи участникам рынка небанковских финансовых услуг в виде обязательства принять меры для устранения нарушения и причин, способствовавших совершению нарушения.

Речь идет о трех ломбардах, которые не подали отчетность за первое полугодие 2021 года, и четырех финансовых компаниях, которые не подали отчетность за второй квартал 2021 года:

ПО "Ломбард "Добробут" ЧП "Агентство недвижимости":

ПО "Ломбард "Каса.ЮА" с участием ООО "Кесеф-Финанс", ООО "Загав-Финанс";

ПО "Ломбард Оскар" (ЧП "Химчистка "Оскар ", ЧП "Быстрое питание "Обжора";

ООО "Финансовая компания "Аверон";

ООО "Манитекс Капитал";

ООО "Финанс Смарт Групп";

ООО " Финансовая оферта".

НБУ напоминает, что указанным финансовым учреждениям уже были применены меры воздействия в виде временного приостановления лицензий на предоставление финансовых услуг из-за непредставления отчета независимого аудитора по результатам проведения обязательного аудита финансовой отчетности 2020 года. Нарушение устранено не было.

Кроме того, Нацбанк принял решение о возобновлении лицензии на предоставление финансовых услуг ломбарда ПО "Ломбард Коин" Ворд Коин и компания", а именно на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, поскольку финансовое учреждение устранило нарушения.