Уволился гендиректор аэропорта "Николаев"

Федор Барна, который возглавлял КП "Николаевский международный аэропорт" с конца 2018 года, ушел с занимаемой должности.

Об этом Барна сообщил в Facebook.

"24 сентября я был вынужден уйти с должности генерального директора КП "Николаевский международный аэропорт". Все помнят, что я возглавил предприятие в далеком 2018 году, в обстоятельствах полной деморализации коллектива, когда само упоминание об аэропорте вызвало в обществе негативные эмоции. Когда не было никакого видения развития, аэропорт не имел сертификатов, которые бы давали право принимать самолеты и обслуживать пассажиров", - написал Барна.

В то же время, по его словам, аэропорт получил все сертификаты, персонал прошел обучение, была приобретена соответствующая техника, построены системы посадки и тому подобное.

"Самое главное в настоящее время - это то, что заложен фундамент для дальнейшего развития нашего аэропорта, и именно это мы не можем сегодня потерять", - добавил Барна.

Аэропорт "Николаев" начал работу в конце ноября 2018 года. 19 ноября состоялся первый тестовый пассажирский рейс по маршруту Николаев-Киев-Николаев.