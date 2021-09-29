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В Украине зафиксировали 9 666 новых случаев COVID-19

В Украине зафиксировали 9 666 новых случаев COVID-19

На утро 29 сентября в Украине зафиксировали 9 666 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 953 ребенка и 204 медработника, сообщает Министерство здравоохранения.

Также госпитализировали 2 855 человек, умерло 217 пациентов, выздоровело – 3 281. Кроме того, совершили 92 829 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (976), Днепропетровской (787), Донецкой (699), Одесской (662) и Запорожской (592) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 411 622 человека, выздоровело – 2 251 352, летальных случаев зафиксировали 56 080, также провели 12 783 262 теста.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 6 926 719 человек, за прошедшие сутки – 132 246. Полностью иммунизированы 5 565 270 украинцев.

Днем ранее, 28 сентября, сообщали о 6 552 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью, 27 сентября – о 3 007 новых случаях заболевания.

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Джерело:  Минздрав
вакцина (889) МОЗ (1441) коронавірус (3210)


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Статистика от МОЗ, которой все мы доверяем... И в которую включено все случаи ОРЗ, ОРВИ и пневмонии различной этиологии... Но судя по количеству баранов, которые в транспорте таскают у себя на мордочке тряпочки, пандемия в этой стране надолго, а точнее навечно...
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29.09.2021 09:55 Відповісти

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