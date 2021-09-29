Суд снял арест с торговых марок "Киевмедпрепарат" Жеваго

Киевский апелляционный суд 21 сентября удовлетворил апелляционную жалобу исполнительного директора "Киевмедпрепарат" и отменил решение Печерского райсуда Киева, которым был наложен арест на торговые названия и регистрационные удостоверения на ряд медицинских препаратов, собственником которых является "Киевмедпрепарат".

Об этом сообщает Finbalance.

Также в конце августа апелляционный суд отменил решение Печерского райсуда об аресте на торговые марки и регистрационные удостоверения "Галичфарм" – еще одной структуры, связанной с фармкорпорацией "Артериум" Константина Жеваго.

В судебных материалах приводятся данные следствия, что служебные лица АО "Банк "Финансы и кредит" (принадлежал Жеваго) пуьем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору с чиновниками Нацбанка совершили растрату средств банка "Финансы и кредит", в период времени с сентября 2007 года по ноябрь 2012 года, путем выдачи кредитов связанным с банков лицам, а именно АО "Киевмедпрепарат" и АО "Галичфарм".

Как сообщалось, обанкротившийся банк "Финансы и кредит" заключил кредитные договоры с "Галичфарм" и "Киевмедпрепарат", задолженность по которым составляет 1,69 млрд грн.

Отмечается, что при этом в 2015 году правления НБУ наложило ряд ограничений на деятельность банка "Финансы и кредит", в том числе было запрещено проводить любые активные операции с инсайдерами и связанными лицами. Но несмотря на это, банк осуществил со связанными компаниями ряд активных операций на сумму более 5 млрд грн (отмечается, что займы не были обеспечены должной залогом). Как отмечается, общая задолженность 25 инсайдеров (среди которых – "Галичфарм" и "Киевмедпрепарат") сейчас составляет почти 15 млрд грн.

Вместе с тем, Киевский апелляционный суд констатировал, что "торговые названия и регистрационные удостоверения не соответствуют признакам имущества, поскольку не являются вещами, ни имущественными правами/обязанностями".