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Аэропорт "Киев" увеличил пассажиропоток в августе в 3 раза

Аэропорт

Пассажиропоток международного аэропорта "Киев" им. Игоря Сикорского за январь-август 2021 года составил 721,8 тыс. человек, что на 31% больше, чем за аналогичный период годом ранее (549,5 тыс. пассажиров).

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что по итогам августа аэропорт "Киев" обслужил 197 569 пассажиров, что в три раза больше, чем в августе 2020 года (65,6 тыс. человек)

Так, в прошлом месяце на международных направлениях обслужили 189 738 пассажиров, а на внутренних – 7 831 пассажира.

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского в 2020 году обслужил 704,5 тыс. пассажиров, что в 3,72 раза меньше, чем в 2019 году. При этом аэропорт планирует закончить 2021 год с показателями 60-65% от уровня пассажиропотока 2019 года – порядка 1,4 млн пассажиров. 

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Джерело:  Аэропорт "Киев"
аеропорт (1161) Київ (4679) пасажиропотік (540)


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