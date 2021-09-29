Минагрополитики анонсировало запуск электронных земельных аукционов

Совсем скоро в Украине начнет действовать новый формат земельных торгов – электронный аукцион.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, передает пресс-служба министерства.

Как напомнил глава Минагрополитики, Кабинет министров принял проект постановления, регламентирующий проведение электронных аукционов по продаже земельных участков и приобретению прав пользования ими – аренды, суперфиции, эмфитевзиса.

"Этот документ финализируют все технические и правовые вопросы, которые были необходимы для запуска электронных аукционов в Украине. И мы можем констатировать, что земельные торги устаревшего формата отошли в историю", – отметил Лещенко.

По его словам, теперь принять участие в таком аукционе сможет каждый, у кого есть доступ кк интернету. Торги будут проходить на платформе Prozorro, принадлежащей к сфере управления Минэкономики, которое и будет ответственным за обеспечение функционирования электронной торговой системы.

Как отметил министр, постановлением прежде всего регламентируются технические требования к подготовке и проведению земельных аукционов. Речь идет и об обнародовании их результатов, определении размера, порядке и сроках уплаты. А также о порядке реализации преимущественного права покупки земельного участка в собственность в случае продажи ее через электронный аукцион, технические требования к проведению повторных торгов, порядок функционирования и администрирования электронной торговой системы в соответствии с Земельным кодексом Украины.

Как сообщалось, Верховная Рада 18 мая 2021 года приняла в целом законопроект №2195 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и закон "Об аренде земли" относительно продажи на электронных аукционах земельных участков, находящихся в государственной и коммунальной собственности, или прав на них.

Документ уточняет, что земельные торги будут проводиться в соответствии с договором между организатором торгов и оператором электронной площадки. Решение о проведении земельных торгов будет принимать их организатор, указав стартовую цену лота, срок и другие условия пользования земельным участком, а также уполномоченное им лицо для заключения соответствующего договора.

По итогам аукциона с участником, предложившим наивысшую цену (ценовое предложение) за земельный участок или высшую плату за пользование ею, будет заключаться договор купли-продажи, аренды, прав на осуществление застройки или наследования земельного участка.

Нововведением документа является изменение регистрационного и гарантийного взносов, размер которых в будущем будет определяться с учетом требований Кабинета министров, но не сможет составлять менее 30% стартовой цены продажи земельного участка (стартового размера годовой аренды участка).