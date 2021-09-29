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Экс-руководителя Херсонской ТЭЦ подозревают в халатности на 1,4 миллиона

Экс-руководителя Херсонской ТЭЦ подозревают в халатности на 1,4 миллиона

Под руководством Херсонской областной прокуратуры о подозрении сообщили бывшему руководителю АО "Херсонская ТЭЦ" по факту служебной халатности, повлекшей тяжелые последствия.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый в 2018 году, работая на руководящей должности общества, не обеспечил надлежащее наблюдение по соблюдению проектных решений и требований государственных стандартов, строительных норм и правил.

"Также он не проверил фактически выполненные работы субъектом хозяйствования по тепловой изоляции части тепломагистрали, согласовав и подписав акт, в которых стоимость проведенных работ не соответствовала кошторисной документации и требованиям строительных норм", – говорится в сообщении.

Вследствие указанных действия государству было нанесено убытков на 1,4 млн грн.

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Джерело:  Офис генпрокурора
ТЕЦ (352) збитки (1125) Херсон (264) Офіс Генпрокурора (458)


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