Американская Amstar построит логистический комплекс на Киевщине за $170 миллионов
Американская компания Amstar планирует построить логистический комплекс в селе Гуровщина Киевской области за $170 млн.
Об этом сообщил глава Киевской облатной государственной администрации Василий Володин, передает пресс-служба ведомства.
"Вместе с Агентством регионального развития Киевской области работаем над тем, чтобы наладить качественную коммуникацию с инвесторами. Один из примеров – компания Amstar. Они уже начали строить на территории Дмитровской громады логистический комплекс", – отметил он..
В пресс-службе уточнили, компания планирует построить помещение общей площадью 340 тыс. кв. м на земельном участке в 55 га. Логистический центр сможеть обеспечить создание 2 тыс. новых рабочих мест
Компания Amstar основана в 1987 году. Специализируется на инвестициях в коммерческую и жилую недвижимость.
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