Американская Amstar построит логистический комплекс на Киевщине за $170 миллионов

Американская компания Amstar планирует построить логистический комплекс в селе Гуровщина Киевской области за $170 млн.

Об этом сообщил глава Киевской облатной государственной администрации Василий Володин, передает пресс-служба ведомства.

"Вместе с Агентством регионального развития Киевской области работаем над тем, чтобы наладить качественную коммуникацию с инвесторами. Один из примеров – компания Amstar. Они уже начали строить на территории Дмитровской громады логистический комплекс", – отметил он..

В пресс-службе уточнили, компания планирует построить помещение общей площадью 340 тыс. кв. м на земельном участке в 55 га. Логистический центр сможеть обеспечить создание 2 тыс. новых рабочих мест

Компания Amstar основана в 1987 году. Специализируется на инвестициях в коммерческую и жилую недвижимость.