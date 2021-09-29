СБУ разоблачила фальшивомонетчиков с поддельными долларами высокого качества

Служба безопасности заблокировала масштабный канал сбыта поддельной иностранной валюты, в рамках которой злоумышленники пытались реализовать фальшивых $250 тыс.

Как сообщает пресс-центр СБУ, во время спецоперации в Киеве были задержаны двое организаторов группировки фальшивомонетчиков.

Установлено, что банкноты преступников были высокого качества, их фальшивость не распознавало большинство технических средств проверки.

Отмечается, что дельцы предлагали подделку по цене 50-60% от стоимости номинала. Для прикрытия они сбывали их отдельными траншами в несколько этапов.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 199 (хранение, приобретение, перевозка с целью сбыта, а также сбыт незаконно изготовленной поддельной иностранной валюты, по предварительному сговору группой лиц, совершенного повторно, в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.