Запасы газа в украинских хранилищах достигли 18,8 миллиарда кубометров, – Шмыгаль

В подземных хранилищах Украины накоплено 18,8 млрд куб. м газа, что больше показателей 2017 и 2018 годов. Кроме того, средств для дальнейшей закупки голубого топлива вполне достаточно.

Об этом во время заседания Кабинета министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также он отметил, что в целом подготовка к отопительному сезону в Украине подходит к завершению. Готовность объектов по стране составляет более 90%. По словам, главы правительства, некоторые города готовы почти на 100%.

Кроме того, Шмыгаль подчеркнул, что тарифы будут оставаться стабильными, а с 1 октября тариф на электроэнергию будет снижен до 1,44 грн за кВт-ч для 80% населения.

"Поручил министру энергетики Герману Галущенко обратить внимание на надлежащее выполнение задач по подготовке к устойчивому прохождению осенне-зимнего периода и ежедневно информировать общество о состоянии подготовки и проблемных вопросах", – подчеркнул он.

Как сообщалось, ранее НАК "Нафтогаз Украины" начал импорт природного газа для его закачки в подземные хранилища.

Кабинет министров поручил обеспечить на середину октября наличие запасов природного газа в подземных хранилищах страны в объеме не менее 17 млрд кубометров.

Ранее глава АО "Укртрансгаз", исполняющего функции Оператора ПХГ Украины, Сергей Перелома спрогнозировал, что пиковая нагрузка по закачке в хранилища в этом году придется на август-сентябрь.

Напомним, Украина в минувший отопительный сезон использовала свои "подземки" в режиме отбора более полугода – с 20 октября 2020 года, войдя в отопительный сезон с забитыми почти под завязку ПХГ в объеме 28,44 млрд кубометров. Из отопительного сезона 2020/2021 годов Украина вышла с запасами 15,29 млрд кубометров.