Кабмин выделил 400 миллионов на кислород для больных COVID-19
Кабинет министров выделил 395 млн грн на обеспечение кислородом больничных коек для больных коронавирусом.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Деним Шмыгаль.
"Учитывая быстрое распространение COVID-19 и увеличение нагрузки на больницы, правительство продолжает усиливать медицинскую систему. Сегодня мы приняли решение о перераспределении 395 млн грн на обеспечение коечного фонда централизованным кислородным снабжением", – отметил он.
По словам Шмыгаля, всего в Украине для больных COVID-19 предусмотрено 90 тыс. коек: на данный момент из низ готовы 45 тысяч, 97% которых обеспечены кислородом.
Джерело: Telegram
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