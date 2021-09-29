Кабмин выделил 400 миллионов на кислород для больных COVID-19

Кабинет министров выделил 395 млн грн на обеспечение кислородом больничных коек для больных коронавирусом.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Деним Шмыгаль.

"Учитывая быстрое распространение COVID-19 и увеличение нагрузки на больницы, правительство продолжает усиливать медицинскую систему. Сегодня мы приняли решение о перераспределении 395 млн грн на обеспечение коечного фонда централизованным кислородным снабжением", – отметил он.

По словам Шмыгаля, всего в Украине для больных COVID-19 предусмотрено 90 тыс. коек: на данный момент из низ готовы 45 тысяч, 97% которых обеспечены кислородом.