"Донбассэнерго" нардепа Ефимова объявило о начале процедуры санации компании

Акционеры ПАО "Донбассэнерго" приняли решение инициировать процедуру санации компании до открытия производства по делу о банкротстве.

Соответствующее решение было принято большинством голосов на внеочередном общем собрании акционеров, которое проходило в Киеве с 20 по 23 сентября, сообщает пресс-служба компании.

Акционеры также приняли решение об избрании ЧАО "КПМГ Аудит" для предоставления услуг обязательного аудита финансовой отчетности компании за 2021 год.

Как сообщалось, "Донбассэнерго" 10 августа вышло из статуса "Дефолтный" перед оператором системы передачи НЭК "Укрэнерго", компания подключила Славянскую ТЭС к энергосистеме 12 августа. Однако уже 16 августа Славянская ТЭС вновь прекратила генерацию электроэнергии. По данным "Укрэнерго", сейчас станция работает частично из-за надостаточных запасов угля.

6 июля "Укрэнерго" присвоило статус "дефолтный" ПАО "Донбассэнерго" из-за наличия задолженности. В "Донбассэнерго" тогда поясняли, что выполнение финансовых обязательств перед "Укрэнерго" стало невозможным из-за обвала цен на рынке электроэнергии в начале июля существенно ниже себестоимости тепловой генерации.

Напомним, ПАО "Донбассэнерго" в 2020 году получило чистую прибыль в размере 29,09 млн грн против 67 млн грн чистого убытка в 2019 году.

По и тогам первого полугодия 2021 года "Донбассэнерго" увеличило чистый убыток в 9,6 раза (на 202,52 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 226,08 млн грн.

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,86% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству. В настоящее время контроль над компанией принадлежит нардепу Максиму Ефимову (группа "Доверие").

"Донбассэнерго" владеет Старобешевской (расположена на оккупированной территории) и Славянской ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт, в том числе мощность СлТЭС составляет 880 МВт. В марте 2017 года генкомпания заявила о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неподконтрольной территории.