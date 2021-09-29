Минэкономики объявило конкурс на независимых членов наблюдательного совета "Укрзализныци"

Министерство экономики объявило о проведении конкурсного отбора на должности независимых члена наблюдательного совета АО "Укрзализныця".

Согласно сообщению Минэкономики, всего планируется отобрать четырех членов набсовета, передает Интерфакс-Украина.

Претенденты должны подать необходимые документы до 16:45 29 октября 2021 года.

Потенциальные кандидаты должны, в частности, иметь высшее образование, стаж работы не менее 10 лет на руководящих должностях в компаниях или на госслужбе, включая пятилетний опыт работы на должности топ-менеджера или эквивалентной должности, иметь безупречную деловую репутацию и т. д.

Кроме того, потенциальные кандидаты не должны входить на протяжении предыдущих пяти лет в состав органов управления "Укрзализныци" или ее дочерних предприятий, филиалов; не должны быть учредителями, руководителями или членами набсоветов предприятиятий, которые осуществляют деятельность на том же или смежных рынках; не являться независимыми аудиторами "Укрзализныци" или аффилированных с ней фирм на протяжении предыдущих трех лет; не являться сотрудником УЗ или ее дочерних предприятий на протяжении последних трех лет и пр.

Как сообщалось, 21 сентября 2021 года истек срок действия контрактов четырех членов набсовета "Укрзализныци": Шевки Аджунера (председатель набсовета, независимый член, полномочия с июля 2018 года), Андреаса Матье (независимый член, полномочия с июня 2018 года), Олега Журавлева (представитель от государства, полномочия с декабря 2019 года) и Сергея Лещенко (представитель от государства, полномочия с декабря 2019 года).