"Укртранснафта" обнаружила с начала года более 40 незаконных врезок в нефтепроводы

С начала года подразделение безопасности дивизиона "Нефть" и сотрудники ГП "Нефтегазбезопасность" НАК "Нафтогаз Украины" обнаружили 43 злонамеренные "врезки", 2 подготовки ко "врезкам" с отводами в нефтепроводы и конденсатопроводы и 1 замаскированную емкость для забора и хранения похищенного газоконденсата.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртранснафта".

Отмечается, что по сравнению с 2020 годом удалось обнаружить почти вдвое больше вредоносных "врезок". Общая длина выявленных отводов составляет более 18 км.

При этом только в сентябре обнаружили 9 вредоносных "врезок" в трубопроводы дивизиона. Среди них – злонамеренное подключение к нефтепроводу "Броды-Госграница" (Львовская обл.) и тройная "врезка" в нефтепровод "Снигиревка-Одесса" (Одесская обл.).

"Работники безопасности на 204 км нефтепровода "Броды-Госграница" обнаружили "врезку" и раскопали отвод общей длиной 1 631 м (заполненный нефтью). Несанкционированный отвод был проложен под автодорогой "Киев-Чоп" и вел к частному домохозяйству. Как удалось выяснить, участники преступной группы арендовали его, чтобы разместить на территории замаскированную базу для отбора нефти", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по каждому факту предприятия "Нафтогаза" как потерпевшая сторона обращаются в правоохранительные органы. Сотрудники подразделения безопасности дивизиона "Нефть" осуществляют сопровождение хода расследования уголовных производств до вынесения злоумышленникам приговора в суде.