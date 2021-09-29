Кабмин уволил отвечавшего за угольную отрасль заместителя министра энергетики

Кабинет министров уволил Алексея Куракова с должности заместителя министра энергетики.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 29 сентября, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") в Telegram.

Как сообщалось, Курков был назначен заместителем министра энергетики Германа Галущенко 21 мая, в Минэнерго он занимался вопросами угольной отрасли и ее реформирования.

С марта 2021 года Кураков входил в состав дирекции ПАО "Центрэнерго", а до этого работал в ПАО "Донбассэнерго" Максима Ефимова.

Напомним, Верховная Рада на заседании 29 апреля 305 голосами поддержала кандидатуру вице-президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" и профессионального юриста Германа Галущенка на должность министра энергетики.