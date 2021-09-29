"Укртрансгаз" получил грант от Еврокомиссии на исследование хранения газоводородных смесей

АО "Укртрансгаз", исполняющее функции Оператора ПХГ Украины, получило грант Европейской комиссий на исследование процесса хранения газоводородных смесей в газохранилищах.

Об этом сообщил директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Белявский в ходе круглого стола "Особенности "зеленого" энергетического перехода и роль металлургии", передает Интерфакс-Украина.

"Укртрансгаз" получил грант от Европейской комиссии на исследование в части хранения газоводородных смесей в хранилищах", – сказал Белявский.

При этом он не стал называть объем гранта, уточнив, что официально объявить о его получении "Нафтогаз" планирует 30 сентября.

Кроме того, по словам Белявского, "Нафтогаз" сейчас отбирает 10 городов в пяти регионах Украины, где будет проведена реконструкция котельных по переведению их работы на биогаз.

"Мы рады закону о биогазе (законопроект №5464 относительно развития производства биометана, принятый в первом чтении). И сейчас мы находимся на этапе отбора 10 городов в пяти регионах для реконструкции котельных и оборудования, чтобы перевести их на биогаз", – отметил он.

Также Белявский указал, что "Нафтогаз" имеет ТЭО производства биогаза и сможет презентовать его, "когда придет время".

Относительно процесса передачи государственных ТЭЦ "Нафтогазу", Белявский указал, что компания рассчитывает на эту передачу уже в первом квартале следующего года и сейчас работает над ТЭО их модернизации.

Он также напомнил о заключенном в августе меморандуме между НАК и немецким концерном RWE о развитии водорода, добавив, что вскоре "Нафтогаз" объявит о начале сотрудничества "с одним из предприятий на юге Украины по производству водорода".

Кроме того, Белявский сообщил о запуске в работу СЭС 33МВт, построенной НАК.

Также Белявский уточнил, что сейчас ведутся пуско-наладочные испытания и запуск планируется в ближайшие дни.

"Фактически портфель наших мощностей в солнечной энергетике составляет теперь 34 МВт", – отметил он.

Как сообщалось, группа "Нафтогаз" получила "зеленый" тариф и лицензию на продажу электроэнергии для новой солнечной электростанции в Чуднове Житомирской области в октябре прошлого года. Плановый объем полезного отпуска электроэнергии за первый год работы солнечной станции составит не менее 36,5 тыс. МВт-ч с ожидаемым доходом более 153 млн грн.

В начале июля 2020 года группа ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию "Андреевка" в Балаклейском районе Харьковской области мощностью 0,999 МВт.

В августе текущего года Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading подписали меморандум о взаимопонимании, договорившись проанализировать возможности взаимовыгодного сотрудничества по созданию полной цепи стоимости "зеленого" водорода и его производных, таких как аммиак, которые производятся в Украине. В частности, речь идет о развитии проектов по производству и хранению зеленого водорода и аммиака в Украине и их импорта в Германию.

Кабинет министров поручил внести пакеты АО "Днепровская ТЭЦ", ЧАО "Николаевская ТЭЦ", АО "Криворожская теплоцентраль", АО "Херсонская ТЭЦ", АО "Одесская ТЭЦ", а также АО, создаваемого на базе ГП "Северодонецкая теплоэлектроцентраль", в уставный капитал НАК "Нафтогаз" до 1 мая 2022 года.