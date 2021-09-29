Суд оправдал обвиняемого в растрате средств экс-главу ГПЗКУ

Высший антикоррупционный суд оправдал фигурантов дела о растрате средств Государственной продовольственной зерновой корпорации.

Об этом сообщает Transparency International в Telegram.

"Сегодня коллегия судей Антикорсуда утвердила приговор бывшему и.о. председателя Государственной продовольственной зерновой корпорации Украины Валерию Томиленко. Его обвиняли в растрате государственных средств", – скзаано в сообщении.

По версии следствия, в 2015 году Томиленко совершил растрату около 88 млн грн госкорпорации в сговоре с двумя директорами элеваторов.

Суд отметил, что прокуроры не смогли доказать вину Томиленко и директоров элеваторов Шквыри и Селюченко. Кроме этого, коллегия судей постановила снять арест с квартир и авто обвиняемых, а также вернуть залог в размере 2,5 млн грн.

"По версии следствия, Томиленко подписал соглашения о поставках кукурузы по полной предоплате. С Ракитнянским комбинатом договорились о 16,6 тыс. тонн зерна, а с Васильковхлебопродуктом – о 11,68 тыс. тонны. Фактически зерно отсутствовало, но Томиленко указал перечислить комбинатам почти 50 млн грн и 38,5 млн грн. При этом, руководство ГПЗКУ декларировало получение прибыли по обоим договорам", – также отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 26 июля 2016 года Томиленко задержали, а 22 августа его арестовали с возможностью внесения залога в 5 млн грн. На следующий день за Томиленко внесли залог, а на счета госпредприятия вернули 34 млн грн.

30 сентября 2019 года Святошинский райсуд передал дело в ВАКС. 18 ноября прокурор САП предъявил обвинительный акт. В итоге сегодня Томиленко, Шквырю и Селюченко оправдали.

В свою очередь Специализированная антикоррупционная прокуратура готовит апелляционную жалобу на приговор Высшего антикоррупционного суда.