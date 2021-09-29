Кабмин разблокировал поступление части уплаченного акциза на топливо в местные бюджеты

Кабинет министров на заседании в среду, 29 сентября, внес изменения в Порядок зачисления части акцизного налога с произведенных в Украине и ввозимого на таможенную территорию Украины топлива в бюджеты местного самоуправления, которые призваны разблокировать распределения 2,6 млрд грн поступлений от акциза между местными бюджетами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Решение правительства обеспечит ежедневное распределение части акцизного налога с горючего между бюджетами местного самоуправления во втором полугодии 2021 года, а также позволит распределить между местными бюджетами 2,6 млрд грн налога, которые по состоянию на 28 сентября 2021 года уже накопились на казначейском счете", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, 17 марта премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Кабинет министров утвердил порядок зачисления в бюджеты органов местного самоуправления части акцизного налога с топлива.

Тогда Шмыгаль заявлял, что средства от акцизного налога на общую сумму 1,2 млрд грн, накопленные с 1 января этого года, должны быть распределены по бюджетам громад в двухнедельный срок со дня вступления в силу соответствующего постановления.

При этом глава правительства уверял, что в дальнейшем 13,44% акциза от топлива автоматически и бесперебойно будут поступать в бюджеты, исходя из объемов реализованного топлива на соответствующей территории.