Убыток Киевского метрополитена за полгода достиг 1,2 миллиарда

Убыток КП "Киевский метрополитен" по результатам первого полугодия 2021 года составил 1,18 млрд грн.

Об этом стало известно из ответа начальника управления стратегических коммуникаций предприятия на запрос издания Фокус.

Так, в течение первых шести месяцев 2021 года КП "Киевский метрополитен" получило 1,55 млрд грн дохода, из которых:

768,65 млн грн - от перевозок пассажиров;

637,68 млн грн - финансирование из бюджета;

74,14 млн грн - от ранее полученных государственных грантов, связанных с активами (в сумме насчитанной амортизации);

49,06 млн грн - от других работ и услуг;

7,96 млн грн - от предоставления площадей в аренду;

12,47 млн грн - от другого.

Расходы же КП "Киевский метрополитен" за первое полугодие 2021 года составили более 2,73 млрд грн, из которых:

2,45 млрд грн - себестоимость реализованной продукции;

121,06 млн грн - административные расходы;

68,87 млн грн - другие операционные расходы;

43,16 млн грн - финансовые расходы;

50,39 млн грн - другие расходы.

За весь 2020 год же доходы столичного метрополитена составили 3,77 млрд грн. Из этой суммы:

1,48 млрд грн - от перевозок пассажиров;

1,86 млрд грн - финансирование из бюджета;

128,64 млн грн - от ранее полученных государственных грантов, связанных с активами (в сумме насчитанной амортизации);

69,15 млн грн - от других работ и услуг;

16,1 млн грн - от предоставления площадей в аренду;

219,22 млн грн - от другого.

Расходы предприятия за 2020 год составили 4,87 млрд грн. Из них:

4,33 млрд грн - себестоимость реализованной продукции;

222,61 млн грн - административные расходы;

145,59 млн грн - другие операционные расходы;

103,48 млн грн - финансовые расходы;

69,75 млн грн - другие расходы.

Соответственно, убыток КП "Киевский метрополитен" за 2020 год составил почти 1,18 млрд грн.