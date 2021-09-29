Кабмин утвердил проект космической программы Украины стоимостью 41 миллиард

Кабинет министров 29 сентября поддержал законопроект "Об утверждении общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы" с ориентировочным объемом средств для ее реализации 40,78 млрд грн, в том числе из госбюджета - 15,76 млрд грн.

Об этом сообщил вице-премьер - министр стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает пресс-служба министерства.

"Программа предусматривает реализацию ряда задач, в частности осуществление космической деятельности в интересах национальной безопасности и обороны, создание космических систем наблюдения Земли и их составляющих, внедрение космических технологий на рынке услуг", - сказал вице-премьер.

Уруский отметил, что, по предварительным подсчетам, косвенные доходы за этот период и дополнительные преимущества в сфере национальной безопасности, государственного управления и экологии превысят 16 млрд грн. Наибольший доход ожидается в сегментах агромониторинга, экологии, безопасности и обороны.

В то же время в пояснительной записке к документу указано, что пока в Бюджетной декларации на 2022-2024 годы Государственному космическому агентству Украины доведены предельные показатели расходов на эти годы по 95 млн грн ежегодно, отмечает Интерфакс-Украина.

Согласно проекту программы, если в 2021 году ее финансирование планируется в объеме 900 млн грн, в том числе 195 млн грн из госбюджета, то в 2022 его намечено увеличить до 10,5 млрд грн, в том числе из госбюджета до 4,8 млрд грн.