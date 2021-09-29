В проект госбюджета заложили 157 миллиардов на программу медицинских гарантий, – Минздрав

Проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" предусматривает финансирование Программ медицинских гарантий (ПМГ) на уровне 157 млрд грн.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, передает Интерфакс-Украина.

"В этом бюджете мы видим первое беспрецедентное увеличение финансирования системы здравоохранения. В том числе на ПМГ мы видим увеличение суммы на 33,8 млрд грн, что составит 157 млрд грн без учета финансирования медучреждений, которые финансируются за счет субвенций", - сказал Ляшко.

Ранее сообщалось, что в проекте государственного бюджета на 2022 год заложено 193 млрд грн на медицинскую отрасль и 190 млрд грн - на образование.