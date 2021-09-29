Нацбанк применил меры воздействия к 12 кредитным союзам
Национальный банк Украины применил меры воздействия к 12 кредитным союзам.
Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 29 сентября, передает пресс-служба регулятора
В частности, мера воздействия в виде обязательства принять меры для устранения нарушения и причин, способствовавших совершению нарушения, применена к 11 кредитным союзам, которые не соблюдают требования по ограничению доли непродуктивных активов:
- КС "Украинская Провидна" (ЕГРПОУ 24594270);
- КС "Карат" (ЕГРПОУ 26356148);
- КС "Агат" (ЕГРПОУ 35096409);
- КС "Довира" (ЕГРПОУ 26256518);
- КС "Гарантия-Кредит" (ЕГРПОУ 33800206);
- Бережанский КС "Взаимопомощь" (ЕГРПОУ 25346121);
- КС "Лаки" (ЕГРПОУ 26515581);
- КС "Надежда" (ЕГРПОУ 26355396);
- КС "Сосницкая" (ЕГРПОУ 26383047);
- КС "Харьковский кредитный союз" (ЕГРПОУ 26018581);
- КС "Импульс Плюс" (ЕГРПОУ 26082975).
Указанные кредитные союзы обязаны устранить нарушения в срок до 1 января 2022 года.
Кроме того, мера воздействия в виде обязательства принять меры для устранения нарушения и причин, способствовавших совершению нарушения, применена к КС "Золотое столетие" (ЕГРПОУ 34758171). Этот союз на конец дня 30 июня 2021 года не соблюдал норматива достаточности капитала (К2), который составлял - 1,84%, а также требования по ограничению доли непродуктивных активов.
Соблюдение норматива достаточности капитала (К2) особенно важно для кредитных союзов. Это обеспечивает запас капитала, способного поглощать возможные убытки и защищать депозитные и паевые взносы членов кредитного союза. КС "Золотое столетие" обязан устранить нарушения в срок до 29 ноября 2021 года.
Объем активов по состоянию на 1 июля 2021 года составляет в:
- КС "Золотое столетие" - 41 тыс. грн;
- КС "Украинская Провидна" - 2,8 млн грн;
- КС "Карат" - 5,8 млн грн;
- КС "Агат" - 3 млн грн;
- КС "Доверие" - 2,8 млн грн;
- КС "Гарантия-Кредит" - 3,9 млн грн;
- Бережанский КС "Взаимопомощь" - 8,4 млн грн;
- КС "Лаки" - 2,2 млн грн;
- КС "Надежда" - 1,5 млн грн;
- КС "Сосницкая" - 0,9 млн грн;
- КС "Харьковский кредитный союз" - 4,3 млн грн;
- КС "Импульс Плюс" - 3,1 млн грн.
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