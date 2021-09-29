Нацбанк применил меры воздействия к 12 кредитным союзам

Национальный банк Украины применил меры воздействия к 12 кредитным союзам.

Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 29 сентября, передает пресс-служба регулятора

В частности, мера воздействия в виде обязательства принять меры для устранения нарушения и причин, способствовавших совершению нарушения, применена к 11 кредитным союзам, которые не соблюдают требования по ограничению доли непродуктивных активов:

КС "Украинская Провидна" (ЕГРПОУ 24594270);

КС "Карат" (ЕГРПОУ 26356148);

КС "Агат" (ЕГРПОУ 35096409);

КС "Довира" (ЕГРПОУ 26256518);

КС "Гарантия-Кредит" (ЕГРПОУ 33800206);

Бережанский КС "Взаимопомощь" (ЕГРПОУ 25346121);

КС "Лаки" (ЕГРПОУ 26515581);

КС "Надежда" (ЕГРПОУ 26355396);

КС "Сосницкая" (ЕГРПОУ 26383047);

КС "Харьковский кредитный союз" (ЕГРПОУ 26018581);

КС "Импульс Плюс" (ЕГРПОУ 26082975).

Указанные кредитные союзы обязаны устранить нарушения в срок до 1 января 2022 года.

Кроме того, мера воздействия в виде обязательства принять меры для устранения нарушения и причин, способствовавших совершению нарушения, применена к КС "Золотое столетие" (ЕГРПОУ 34758171). Этот союз на конец дня 30 июня 2021 года не соблюдал норматива достаточности капитала (К2), который составлял - 1,84%, а также требования по ограничению доли непродуктивных активов.

Соблюдение норматива достаточности капитала (К2) особенно важно для кредитных союзов. Это обеспечивает запас капитала, способного поглощать возможные убытки и защищать депозитные и паевые взносы членов кредитного союза. КС "Золотое столетие" обязан устранить нарушения в срок до 29 ноября 2021 года.

Объем активов по состоянию на 1 июля 2021 года составляет в: