Мэр Запорожья написал заявление об увольнении по состоянию здоровья

Городской голова Запорожья Владимир Буряк написал заявление об увольнении по состоянию здоровья.

Об этом Буряк заявил 29 сентября во время 8 очередной сессии Запорожского городского совета, передает Укринформ.

"Я был на больничном, проходил обследование. Я трижды побывал на операционном столе, врачи рекомендуют мне сохранить здоровье. Впереди еще 2 обследования, но я намерен уйти с должности городского головы. Заявление написано. Оно находится на рассмотрении управляющего делами", - сказал Буряк.

Он добавил, что распоряжение о созыве внеочередной сессии подписал. Она назначена на сегодня, 29 сентября, на 18:00.

"Из города уезжать не собираюсь, из политики также не собираюсь уходить. Партия "Единение" продолжает начатое, а я буду участвовать в развитии партии и города", - добавил Буряк.

Также во время сессии был принят ряд кадровых вопросов, в частности, назначен новый управляющий делами исполкома Запорожского городского совета, а также - первый заместитель и заместитель городского головы.

Новым управляющим делами исполкома стал топ-менеджер "Метинвеста", бывший заместитель председателя Запорожской ОГА Александр Голтвенко, первым заместителем мэра депутаты назначили бывшего начальника управления транспорта городского совета, а ныне - начальника управления транспорта и связи ОГА Александра Власюка, заместителем городского головы стал еще один выходец "Метинвеста", мариуполец Виталий Кисель.