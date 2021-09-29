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Мэр Запорожья написал заявление об увольнении по состоянию здоровья

Мэр Запорожья написал заявление об увольнении по состоянию здоровья

Городской голова Запорожья Владимир Буряк написал заявление об увольнении по состоянию здоровья.

Об этом Буряк заявил 29 сентября во время 8 очередной сессии Запорожского городского совета, передает Укринформ.

"Я был на больничном, проходил обследование. Я трижды побывал на операционном столе, врачи рекомендуют мне сохранить здоровье. Впереди еще 2 обследования, но я намерен уйти с должности городского головы. Заявление написано. Оно находится на рассмотрении управляющего делами", - сказал Буряк.

Он добавил, что распоряжение о созыве внеочередной сессии подписал. Она назначена на сегодня, 29 сентября, на 18:00.

"Из города уезжать не собираюсь, из политики также не собираюсь уходить. Партия "Единение" продолжает начатое, а я буду участвовать в развитии партии и города", - добавил Буряк.

Также во время сессии был принят ряд кадровых вопросов, в частности, назначен новый управляющий делами исполкома Запорожского городского совета, а также - первый заместитель и заместитель городского головы.

Новым управляющим делами исполкома стал топ-менеджер "Метинвеста", бывший заместитель председателя Запорожской ОГА Александр Голтвенко, первым заместителем мэра депутаты назначили бывшего начальника управления транспорта городского совета, а ныне - начальника управления транспорта и связи ОГА Александра Власюка, заместителем городского головы стал еще один выходец "Метинвеста", мариуполец Виталий Кисель. 

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Джерело:  Укринформ
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