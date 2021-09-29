Минэнерго на 4% увеличило прогноз выработки электроэнергии АЭС до конца года

Министерство энергетики в обновленном прогнозном балансе электроэнергии увеличило на 4% долю атомной генерации в 2021 году по сравнению с предыдущим документом, утвержденным в апреле.

Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

"Минэнерго выполняет план действий по подготовке к отопительному периоду. Совместно с генерацией мы доработали график ремонтов, чтобы максимально загрузить атомные энергоблоки в зимний период. Также обновлен прогнозный баланс электрической энергии ОЭС Украины на текущий год. Его особенностью является то, что дополнительно просчитана структура и объемы производства электрической энергии и на первый квартал 2022 года. Это позволит четче сформировать индикативы для планирования работы предприятий электроэнергетического и угольно-промышленного комплексов до конца осенне-зимнего периода (ОЗП)", – подчеркнул первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

Обновленным прогнозным балансом предусмотрено увеличение доли атомной энергии на 4% в 2021 году (по сравнению с предыдущим прогнозным балансом).

Представители "Укрэнерго" отметили, что в целом ситуация с подготовкой к прохождению ОЗП контролируемая, энергетическая система Украины достаточно сбалансирована.

Во время совещания участники также обсудили ситуацию с добычей и поставкой угля. До сих пор наблюдается отставание от плановых показателей, однако генерирующие компании настроены на увеличение поставок угольной продукции.

Первый заместитель министра резюмировал, что для надежного функционирования топливно-энергетического комплекса Украины крайне важно обеспечить финансовую состоятельность производителей электрической энергии (ТЭС и ТЭЦ) закупать угольную продукцию в нужных объемах. Среди механизмов, которые сейчас прорабатываются, – погашение задолженности, образовавшейся перед производителями на балансирующем рынке.

Согласно обновленному прогнозному балансу, объем производства атомной э/э увеличен с 81,316 млрд кВт-ч до 84,52 млрд кВт-ч. Вместе с тем общий объем производства э/э увеличен на 0,6% - до 156,98 млрд кВт-ч.

При этом при незначительном снижении объема производства ТЭС ГК - до 39,54 млрд кВт-ч с 39,9 млрд кВт-ч, почти на 24% снижен объем производства ТЭЦ - с 12,43 млрд кВт-ч до 9,5 млрд кВт-ч.

Прогнозные показатели для ГАЭС незначительно откорректированы в сторону снижения - с 1,7 млрд кВт-ч до 1,36 млрд кВт-ч.

По производству ВИЭ прогнозируется рост до 12,24 млрд кВт-ч с ранее запланированных 11,72 млрд кВт-ч.

В то же время незначительно снижены показатели экспорта э/э - с 4,8 млрд кВт-ч до 4,56 млрд кВт-ч и почти на 28% - импорта в "Остров Бурштынской ТЭС" - с 1,04 млрд кВт-ч до 0,75 млрд кВт-ч.

Импорт из РФ и Беларуси до конца года прогнозным балансом не предусмотрен.

Электропотребление (брутто) рассчитано на уровне 151,95 млрд кВт-ч, что на 0,8% выше прогнозируемого предыдущим документом.