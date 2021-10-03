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Франция установит ограничение для цен на газ и электроэнергию для населения

Франция установит ограничение для цен на газ и электроэнергию для населения

Франция на фоне стремительно растущих цен на энергоносители устанавливает планку для тарифов на газ и электроэнергию.

Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, передает Deutsche Welle.

"Мы вводим тарифный тормоз, чтобы защитить покупательную способность французов", – сказал Кастекс.

По словам Кастекса, до апреля на газ сохранятся октябрьские тарифы. Он отметил, что в противном случае счета французов за отопление выросли бы на 30%. Тарифы на электроэнергию сохранятся до конца года, а затем могут быть повышены не более чем на 4%. Почти 6 млн французских домохозяйств с низкими доходами государство в декабре выплатит по "энергетическому чеку" в размере 100 евро.

Кастекс объявил об этих мерах в вечерних теленовостях и в соцсетях. Во Франции рост цен, в том числе на бензин, сейчас является темой широких общественных дебатов. В преддверии запланированных на апрель президентских выборов правительство президента Эмманюэля Макрона не скупится на финансовые обещания в различных политических проектах.

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Джерело:  Deutsche Welle
газ (7932) Франція (651) ціни (3453)


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