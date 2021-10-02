Украина и Мальта сняли ограничения на регулярное авиасообщение

Министерство инфраструктуры Украины и Министерство транспорта Республики Мальта договорились о взаимном снятии имеющихся ограничений регулярного воздушного сообщения между двумя государствами.

Об этом сообщает пресс-служба украинского Мининфраструктуры в Facebook.

Отмечается, что договоренность предусматривает снятие ограничений относительно: количества назначенных авиапредприятий, пунктов отправления/назначения на территориях обеих стран, установления неограниченного количества рейсов во время совершения регулярного авиасообщения.

Ожидается, что новые договоренности увеличат количество авиарейсов между государствами, а также положительно повлияет на стоимость билетов.

В министерстве также напомнили, что в октябре Украина и Европейский союз планируют подписать Соглашение об общем авиационном пространстве (САП).

"Благодаря этому Украина полноценно войдет в единое авиапространство ЕС. Практическим результатом договоренности станет расширение географии полетов для украинцев и удешевления авиабилетов", – говорится в сообщении.