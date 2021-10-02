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В Киеве на 2,5 месяца ограничат движение на Южном мосту

В Киеве на 2,5 месяца ограничат движение на Южном мосту

На эстакаде Южного моста в Киеве продолжается ремонт опор с заменой деформационных швов. Со 2 октября начинает ремонт проезжей части по направлению левого берега.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, по направлению со ссылкой на "Киевавтодор".

Отмечается, что работы будут продолжаться до 15 декабря, за это время планирують заменить 4-6 деформационных швов.

"Дорожники будут работать сразу на нескольких швах, чтобы быстрее закончить замену мостовых элементов", – говорится в сообщении.

Всего на Южном мостовом переходе 46 деформационных швов, из которых 28 уже заменили. Еще 18 швов ожидают замены.

В "Киевавтодоре" уточнили, что во время работ движение на эстакаде будет частично ограничено.

В Киеве на 2,5 месяца ограничат движение на Южном мосту 01

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Джерело:  КГГА
Київ (4679) міст (385) ремонт (1473)


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