Венесуэльская валюта после деноминации лишилась шести нулей
Власти Венесуэлы 1 октября провели деноминацию валюты, после чего у боливара стало на шесть нулей меньше.
Как сообщает агентство Associated Press, до корректировки наибольший номинал банкноты составлял 1 млн боливаров, который стоил около 25 центов. Теперь самая крупная купюра – в 100 боливаров – стоит около $25.
Процесс деноминации боливара нацелен на упрощение кассовых операций и бухгалтерских расчетов, которые вести сложно из-за большого количества нулей в суммах.
Напомним, Венесуэла проводит уже третью деноминацию своей валюты. Ранее боливар терял три нуля в 2008 году и пять нулей в 2018 году.
Джерело: Associated Press
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