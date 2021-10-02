БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 202 0

Венесуэльская валюта после деноминации лишилась шести нулей

Венесуэльская валюта после деноминации лишилась шести нулей

Власти Венесуэлы 1 октября провели деноминацию валюты, после чего у боливара стало на шесть нулей меньше.

Как сообщает агентство Associated Press, до корректировки наибольший номинал банкноты составлял 1 млн боливаров, который стоил около 25 центов. Теперь самая крупная купюра – в 100 боливаров – стоит около $25.

Процесс деноминации боливара нацелен на упрощение кассовых операций и бухгалтерских расчетов, которые вести сложно из-за большого количества нулей в суммах.

Напомним, Венесуэла проводит уже третью деноминацию своей валюты. Ранее боливар терял три нуля в 2008 году и пять нулей в 2018 году.

Автор: 

Джерело:  Associated Press
валюта (2166) Венесуела (171) деномінація (5)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 