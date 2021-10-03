Ryanair открыл продажи на рейсы из Львова в Манчестер

Лоукостер Ryanair открыл продажи на прямой рейс Львов-Манчестер, который он запустит 5 ноября.

Согласно опубликованному расписанию, авиакомпания будет летать по этому маршруту два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Время в пути составит 3 часа, передает avianews.com.

Сейчас авиабилеты из Львова в Манчестер есть в продаже на рейсы до конца зимней навигации, то есть до конца марта 2022 года.

Минимальная стоимость перелета начинается от 15 евро в одну сторону. Самый низкий тариф включает перевозку только одного места ручной клади с габаритами до 40х25х20 см. Вес ручной клади при этом не ограничен.

Чтобы взять с собой больше ручной клади или багаж, нужно выбрать более дорогой тариф или оплатить перевозку вещей сверх бесплатной нормы как дополнительную услугу.

Расписание рейсов Манчестер-Львов-Манчестер Ryanair:

вылет из Манчестера в 16:50, прилет во Львов в 21:45, понедельник

вылет из Манчестера в 07:00, прилет во Львов в 11:55, пятница

вылет из Львова в 22:10, прилет в 23:05 в Манчестер, понедельник

вылет из Львова в 12:20, прилет в 13:15 в Манчестер, пятница

Гражданам Украины для посещения Великобритании нужно пройти сложный процесс получения визы и оплатить консульский сбор. По этой причине основными клиентами маршрута Львов-Манчестер могут стать украинцы, которые получили паспорт ЕС и едут на заработки, граждане Великобритании из украинской диаспоры и британские туристы.