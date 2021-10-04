"Артемсоль" купила внедорожник Skoda за 1,1 миллиона

Государственное предприятие "Артемсоль" (Соледар, Донецкая область) 27 сентября заказало ООО "Талисман" легковые автомобили на 1,76 млн грн.

Об этом сообщается в системе ProZorro, передают Наші гроші.

Закупка была проведена без использования электронной системы, а в ProZorro были просто обнародованы данные о сделке без самого договора.

Известно, что фирма поставит автомобиль Skoda Kodiaq Style за 1,13 млн грн. В автосалонах цены на Skoda Kodiaq в комплектации Style стартуют от 935 тыс. грн. Дороже всего Kodiaq в комплектации Style продают за 1,09 млн грн. Речь идет о Kodiaq Style 2,0 TDI CR 147кВт (200 л.с.) 7DSG 4×4.

Автомобиль будет иметь руль с подогревом, систему бесключевого доступа Kessy FULL, ассистента автоматического управления дальним светом фар, информационное радио BOLERO, WLAN, SmartLink.

Кроме того, фирма поставит Skoda Octavia Ambition A8 за 635 тыс. грн. Цены на эту машину стартуют от 625 тыс. грн.

Владельцем краматорского ООО "Талисман", у которого госпредприятие приобрело машины Skoda по неконкурентной процедуре, является Виталий Гордиенко, директор - Нелли Вечирко.