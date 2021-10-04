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В Украине зафиксировали 4 821 случай COVID-19

В Украине зафиксировали 4 821 случай COVID-19

На утро 4 октября в Украине зафиксировали 4 821 новый случай заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 448 детей и 50 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 2 092 человека, умерло 114 пациентов, выздоровело – 1 116. Кроме того, совершили 30 589 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (592), Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 460 010 человек, выздоровело – 2 264 523, летальных случаев зафиксировали 56 889, также провели 12 966 892 теста.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 7 190 643 человека, за прошедшие сутки – 33 924. Полностью иммунизированы – 5 771 866.

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Джерело:  Минздрав
вакцина (889) МОЗ (1441) коронавірус (3210)


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