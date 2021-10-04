"Укрзализныця" объявила тендер на закупку новых поездов на 31 миллиард

АО "Укрзализныця" планирует до 2026 года приобрести 80 новых пригородных и региональных поездов на общую сумму 31,4 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба компании, тендер на закупку поездов был объявлен в системе Prozorro 1 октября.

"Всего в рамках тендера компания планирует приобрести 30 электропоездов переменного тока и 30 электропоездов постоянного тока для пригородных перевозок. Также будет куплено 20 электропоездов переменного тока для региональных маршрутов. Общая сумма закупки – более 31,4 млрд грн", – говорится в сообщении.

Таким образом, подчеркивают в "Укрзализныце", 60 закупленных поездов будут задействованы в проекте City Express, а еще 20 планируется запустить на существующих и новых региональных маршрутах.

Для участия в тендерной закупке приглашены ключевые мировые производители – запросы на коммерческие предложения были отправлены компаниям Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda и Крюковскому вагоностроительному заводу.

"Укрзализныця" будет принимать заявки на участие в тендере до 1 ноября, сам аукцион состоится 7 декабря. Сотрудничество с победителем тендера рассчитана на 5 лет, то есть поставки поездов запланированы партиями до 2026 года.

Ранее сообщалось, что министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что изношенность подвижного состава в Украине составляет более 90%.