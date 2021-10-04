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Новини Ринок землі
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Украинцы продали более 25 тысяч участков земли с начала работы рынка

Украинцы продали более 25 тысяч участков земли с начала работы рынка

С начала запуска рынка земли 1 июля уже зарегистрировано 25 255 земельных сделок.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Кроме того, отмечается, что заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру подали 5 096 нотариуса. Всего заявлений – 5 723, из которых согласовано 5 061, в очереди на рассмотрение – 2, отказ получили – 660.

Согласно данным ведомства, общая площадь земельных участков, по которым зарегистрированы сделки, составляет 62 298 га.

Напомним, 1 июля в Украине официально стартовал рынок земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю смогут только граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.

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Джерело:  Минагрополитики
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