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Объем выданных банками льготных кредитов для бизнеса превысил 64 миллиарда

Объем выданных банками льготных кредитов для бизнеса превысил 64 миллиарда

За неделю уполномоченные банки государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 480 кредитов на общую сумму 1,2 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

С момента старта Программы уполномоченные банки выдали 24 594 кредита на общую сумму 64,8 млрд грн. В частности, из них:

  • 21,5 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов;
  • 7,8 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели;
  • 35,47 млрд грн в качестве антикризисных кредитов.

По состоянию на 27 сентября 2021 года Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 38 банками.

Как сообщалось, ранее группа банков во главе с "Райффайзен Банком" предложила свернуть или переформатировать запущенную по инициативе президента Владимира Зеленского программу "Доступные кредиты 5-7-9%", поскольку она не выполняет заявленных целей: вместо развития бизнеса за счет госбюджета дотируются кредиты для прибыльного бизнеса, в частности, аграриев.

В свою очередь государственные "Приватбанк" и "Ощадбанк", а также Министерства финансов и экономики выступили против сворачивания программы, хотя даже оператор программы признал целесообразность ее пересмотра.

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Джерело:  Минфин
банки (6960) кредит (3282) Мінфін (2931) підприємці (243)


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