Правоохранители разоблачили украинского хакера, укравшего у зарубежных компаний $150 миллионов

Под руководством Киевской городской прокуратуры разоблачили хакера, причастного к совершениям атака на более 100 зарубежных компаний.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что его удалось идентифицировать в ходе международной спецоперации, проведенной украинскими полицейскими с привлечением представителей Интерпола, Европола, а также правоохранительных органов Франции и США.

"По данным следствия, гражданин Украины распространил вредоносное программное обеспечение с целью дальнейшего вымогательства денежных средств у иностранных компаний за восстановление данных. Вирусное программное обеспечение попадало в компьютерные системы корпораций путем взлома программы для удаленной работы пользователя с компьютером, а также через спам-рассылку. После этого вирус осуществлял шифрования данных, за восстановление доступа к которым с компаний требовались денежные средства", – говорится в сообщении.

Вследствие кибератак пострадало более 100 иностранных компаний, среди которых известные мировые энергетическая и туристическая компании, а также разработчики техники, которым нанесены убытки на сумму более $150 млн.

В ходе обысков на территории Киева, Киевской и Хмельницкой областей по месту жительства хакера и близких к нему лиц было изъято денежные средства в размере $360 тыс., компьютерная техника, терминалы мобильной связи, транспортные средства. Кроме того, на криптокошельках мужчины заблокировано $1,3 млн.