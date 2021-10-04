Зеленский подписал закон о трансформации "Укроборонпрома"

Президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе государственного концерна "Укроборонпром".

Согласно информации на странице соответствующего законопроекта №3822 на сайте Верховной Рады, документ возвращен с подписью главы государства 1 октября.

По словам главы госконцерна Юрия Гусева, подписание закона позволит усилить обороноспособность Украины, структурно перезагрузив 118 разрозненных предприятий "Укроборонпрома", 21 из которых пока находится на временно оккупированных территориях.

Он добавил, что документ также позволит внедрить современные подходы корпоративного управления, которые обезопасят их от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния, позволит создавать совместные предприятия с отечественными и иностранными партнерами.

Кроме того, закон предполагает осуществление трансфера технологий, привлечение прямых (в т.ч. иностранных) инвестиций с целью изготовления современных образцов вооружения и военной техники, прежде всего для нужд Вооруженных сил Украины.

"Это событие является точкой в длинном и непростом процессе формирования нового законодательного фундамента для развития украинского государственного ОПК. Но одновременно это событие – новая точка отсчета для украинской обронки", – написал Гусев на своей странице в сети Facebook.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный законопроект №3822 во втором чтении 13 июля.

Законом предусмотрена трансформация госконцерна "Укроборонпром" в акционерное общество, 100% акций которого будет принадлежать государству, а также создание отраслевых бизнес-объединений на базе входящих в состав концерна предприятий.